شكرا لقرائتكم خبر عن نادي مصر ينهي معسكر الإسكندرية اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يختتم الفريق الكروي الأول بنادي مصر اليوم الثلاثاء معسكره المغلق بفندق تيوليب الإسماعيلية والذي استعد من خلاله الفريق لاستكمال مبارياته ببطولة الدوري الممتاز في موسمه الحالي بعد توقف دام 4 شهور بسبب جائحة كورونا. واثني الجهاز الفني لنادي مصر بقيادة خالد خلال علي تحقيق المعسكر لأهداف الفنية والبدنية ووصول اللاعبين إلي اهلي معدلات اللياقة في وقت قياسي بفضل البرنامج التدريبي المكثف . الوضع في مصر

اصابات Advertisements 92,482

تعافي 34,838

وفيات 4,652

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