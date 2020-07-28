شكرا لقرائتكم خبر عن أمير عزمي: عايزين نعرف مصير مباراتنا مع الانتاج الحربي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجه أمير عزمي مجاهد المدرب العام للفريق الكروي الأول بنادي مصر سؤالا الي اللجنة الخماسية باتحاد الكرة ولجنة المسابقات عن مصير مباراة فريقه امام الإنتاج الحربي في مستهل مباريات الدوري الممتاز بعد استكمال في الثامن من الشهر المقبل.

وقال أمير عزمي بالحرف الواحد: "عايزين نعرف مصير مباراتنا أمام الانتاج الحربي" بعد اصابات كورونا التى ضربت الفريق المنافس وهلي سيكون هناك أي تأجيل للمباراة أم ستقام في موعدها؟

وتمني مدرب نادي مصر الشفاء العاجل لجميع لاعبي ومصابي الإنتاج الحربي وقال : احساسي الشخصي ان لجنة المسابقات لن تؤجل المباراة وستصر عيل إقامتها في موعدها رغم اننا جميع نشفق علي الإنتاج الحربي .