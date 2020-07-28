شكرا لقرائتكم خبر عن «جنش» يقود تشكيل الزمالك في ودية طنطا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لنادي الزمالك، تشكيل الفريق لمواجهة طنطا وديًا في اللقاء الذي سيقام في الخامسة مساء اليوم ببرج العرب.

ويبدأ الزمالك المباراة بتشكيل يضم محمود عبدالرحيم جنش في حراسة المرمى، ومحمد عبدالسلام ومحمد عبدالغني وحسام عبدالمجيد وعبدالله جمعة في خط الدفاع، ومحمد حسن وإمام عاشور وكريم بامبو ومحمد عنتر ومحمود عبدالرازق شيكابالا في خط الوسط، بالإضافة إلى عمر السعيد في خط الهجوم.

ويستعد الفريق لاستئناف النشاط الكروي من جديد بعد فترة توقف، وذلك استعدادًا لخوض منافسات الدوري بداية من لقاء المصري المؤجل.