شكرا لقرائتكم خبر عن «كارتيرون» يعدل إجازة لاعبي الزمالك في عيد الأضحي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لنادي الزمالك، إجراء تعديل على الراحة السلبية والإجازة التي سيحصل عليها لاعبي الفريق الكروي الأول خلال عيد الأضحي المبارك.

واستقر المدير الفني للقلعة البيضاء على الاكتفاء بيوم واحد إجازة فقط للاعبين، الجمعة المقبل، أول أيام عيد الأضحي المبارك، والتراجع عن منح اللاعبين يومين، وذلك بسبب ضيق الوقت قبل انطلاق الدوري، الذي تأكد رسميًا أمس مشاركة الفريق في دوره الثاني، بعد قرار المدير الفني أمام الجمعية العمومية.