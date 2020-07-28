شكرا لقرائتكم خبر عن «لعدم وجود مصداقية».. أحمد عيد عبد الملك يرحل عن «النجوم» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن أحمد عيد عبد الملك لاعب الزمالك السابق اعتذاره عن «عدم تولي الإدارة الفنية» لنادي النجوم.

وقال عبد الملك عبر تويتر: «في جلسة مع رئيس نادي النجوم بحضور (مساعدي) عبد السلام نجاح و(وكيلي) أحمد عثمان (بلية) تم الاتفاق على تولي الادارة الفنية للفريق في الـ ٥ مباريات المتبقية للموسم الجاري وعلى أن يتم استدعاء مدير فني أجنبي من الموسم الجديد، فوجئت بأن المدير الفني الأجنبي قد يكون موجودا من الموسم الحالي على حد قول رئيس النادي (محمد الطويلة) وهو أمر مرفوض بالنسبة لي بعد الاتفاق وتغيير الكلام وبعد كلام رئيس النادي في الإعلام وعدم المصداقية بخصوص الاتفاق».

وأضاف عبد الملك: «فوجئت أيضا بوجود محمد صلاح ولم تتم اقالته وإشارته إلى أنه سيكون موجودا في اول تدريب للفريق لاثبات حقه القانوني وهذا شيء مرفوض بالنسبة لي أن أكون موجودا أو أدخل في مهاترات في بداية حياتي التدريبية وخصوصاً مع (كابتني) محمد صلاح»

وتابع عبد الملك: «لذلك قررت الاعتذار عن العمل مع نادي النجوم و إن شاء الله انتظرونا في مكان مميز وشكرا».

وكان محمد الطويلة رئيس النجوم قد أكد أن لاعب حرس الحدود والزمالك السابق سيشغل منصب المدرب العام في الفريق، رغم إعلان أحمد عيد عبد الملك تولي الإداره الفنية الخمس مباريات المتبقية من دوري الدرجة الثانية.

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