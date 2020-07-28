شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يواجه طنطا فى الخامسة مساء اليوم والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يدخل الزمالك اختبارا جديدا، عندما يواجه نظيره طنطا، فى الخامسة من مساء اليوم، الثلاثاء، على استاد برج العرب، فى المباراة الودية التى سيخوضها الفريق الأبيض فى المعسكر المغلق ببرج العرب، استعدادًا لمواجهة المصرى البورسعيدى، فى المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الخامسة عشر من منافسات الدورى الممتاز، المقرر إقامتها يوم 6 أغسطس المقبل، إلى جانب لقاء الاتحاد السكندرى الذى سيقام يوم 10 من الشهر ذاته، على استاد برج العرب، وذلك بعدما تقرر استكمال منافسات الدورى الممتاز.
وكان الفريق قد خاض 3 مباريات ودية خلال الفترة الماضية، أمام سموحة وانتهت بفوز الأبيض بنتيجة 5-1، وخسر فى المباراة الثانية بنتيجة 0-1 أمام بيراميدز، وفاز فى المباراة الثالثة امام وادى دجلة
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