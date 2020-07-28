شكرا لقرائتكم خبر عن «كارتيرون» يقرر استمرار الدفع بالناشئين أمام طنطا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى لنادى الزمالك، منح فرصة المشاركة لعدد من اللاعبين الناشئين مثلما حدث في ودية وادي دجلة الأخيرة، التي فاز بها الأبيض بأربعة أهداف دون رد.

وتألق عدد من ناشئي الزمالك خلال مواجهة الفريق مع وادي دجلة الودية إذ أحرز الناشئ أسامة فيصل «هاتريك» في المباراة، بالإضافة إلى تألق حسام أشرف وتسجيله هدف التقدم للأبيض.

ومن المقرر أن ينتهى معسكر الزمالك في برج العرب يوم الخميس المقبل، على أن يحصل اللاعبون على راحة يومي الجمعة والسبت لقضاء إجازة عيد الأضحى المبارك مع أسرهم.