شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف صبحي يساهم في تنشيط السياحة برالي الدراجات النارية في سقارة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ينظم الاتحاد المصري للدراجات النارية برئاسة عمر هريدي رالي مصر في منطقة صحراء سقارة السياحي بمشاركة 70 متسابق مقيدين بالاتحاد وتابعين لأندية الجمعية العمومية للدراجات النارية.

وسيكون الحدث تحت رعاية وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي لمساهمته في تنشيط اللعبة والسياحة يوم 19 سبتمبر المقبل.

ومن جانبه يتمنى اتحاد الدراجات النارية الحصول على مساندة ودعم الوزارة لتنظيم كبرى الراليات والمسابقات على المستويين المحلي والدولي.

وأكد إبراهيم فريد المدير التنفيذي للإتحاد المصري للدراجات النارية بأنه يتمنى التوفيق والنجاح لكل المتسابقين في رالي سقارة مشيراً إلى أن اتحاد الدراجات النارية من أولى الاتحادات الرياضية في مصر التي سعت لعودة النشاط الرياضي.

وأضاف فريد بأن الهدف من تنظيم هذه البطولات هو عمل تصفيات للمتميزين لاختيار وتشكيل منتخب مصر للدراجات النارية للمشاركة في الراليات الدولية ويرغب الاتحاد في شراء دراجات نارية للمنتخب من أجل المنافسة على البطولات وتحقيق الأرقام القياسية لصالح مصر.

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