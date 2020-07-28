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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر كوستيتش لا يشغل نفسه بالحديث عن مستقبله والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 يوليه 2020
أكد نجم نادي أينتراخت فرانكفورت الألماني والدولي الصربي فيليب كوستيتش أنه لا يهتم للشائعات التي تحوم حول مستقبله في هذه الفترة.
وإرتبط إسم الجناح المميز بالإنتقال إلى نوادي مثل موناكو الفرنسي أو اي سي ميلان الفرنسي، لكنه سعيد بالبقاء في فرانكفورت.
وقال كوستيتش في حديث صحافي :"كما ترون الأمور تسير بشكل جيد بالنسبة لي في فرانكفورت، تم كتابة الكثير من الأمور، قرأت ذلك أيضاً، لكنني لا أشغل نفسي بذلك".
يذكر أن صاحب الـ 27 عاماً سجل 12 هدف وصنع 18 هدف آخر في 50 مباراة لعبها في جميع المسابقات في هذا الموسم.
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