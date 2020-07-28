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كوستيتش لا يشغل نفسه بالحديث عن مستقبله

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 يوليه 2020

أكد نجم نادي أينتراخت فرانكفورت الألماني والدولي الصربي ​فيليب كوستيتش​ أنه لا يهتم للشائعات التي تحوم حول مستقبله في هذه الفترة.

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وإرتبط إسم الجناح المميز بالإنتقال إلى نوادي مثل موناكو الفرنسي أو اي سي ميلان الفرنسي، لكنه سعيد بالبقاء في فرانكفورت.

وقال كوستيتش في حديث صحافي :"كما ترون الأمور تسير بشكل جيد بالنسبة لي في فرانكفورت، تم كتابة الكثير من الأمور، قرأت ذلك أيضاً، لكنني لا أشغل نفسي بذلك".

يذكر أن صاحب الـ 27 عاماً سجل 12 هدف وصنع 18 هدف آخر في 50 مباراة لعبها في جميع المسابقات في هذا الموسم.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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