عودة غريزمان وديمبيلي إلى تدريبات برشلونة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 يوليه 2020

عاد فريق ​برشلونة​ إلى التدريبات يوم الثلاثاء قبل استئناف بطولة دوري أبطال أوروبا، وقد شارك كل من عثمان ديمبيلي وأنطوان ​غريزمان​ بعد عودتهما من الإصابة.

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وعانى غريزمان من مشكلة في الفخذ خلال مباراة برشلونة وريال بلد الوليد في 11 تموز، مما أجبره على تفويت آخر مباراتين في ​الدوري الإسباني​ من الموسم.

أما بالنسبة إلى ديمبيلي، فقد بدا سابقا أن موسمه انتهى عندما خضع لعملية جراحية لإصلاح أوتار الركبة المتضررة في شهر شباط.

ومع ذلك، فإن تمديد موسم 2019-2020 بسبب انتشار فيروس كورونا قد يمكنه من المشاركة في المنافسة الأوروبية.