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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عودة غريزمان وديمبيلي إلى تدريبات برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 يوليه 2020
عاد فريق برشلونة إلى التدريبات يوم الثلاثاء قبل استئناف بطولة دوري أبطال أوروبا، وقد شارك كل من عثمان ديمبيلي وأنطوان غريزمان بعد عودتهما من الإصابة.
وعانى غريزمان من مشكلة في الفخذ خلال مباراة برشلونة وريال بلد الوليد في 11 تموز، مما أجبره على تفويت آخر مباراتين في الدوري الإسباني من الموسم.
أما بالنسبة إلى ديمبيلي، فقد بدا سابقا أن موسمه انتهى عندما خضع لعملية جراحية لإصلاح أوتار الركبة المتضررة في شهر شباط.
ومع ذلك، فإن تمديد موسم 2019-2020 بسبب انتشار فيروس كورونا قد يمكنه من المشاركة في المنافسة الأوروبية.
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