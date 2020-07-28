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عودة غريزمان وديمبيلي إلى تدريبات برشلونة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 يوليه 2020

عاد فريق ​برشلونة​ إلى التدريبات يوم الثلاثاء قبل استئناف بطولة ، وقد شارك كل من عثمان ديمبيلي وأنطوان ​غريزمان​ بعد عودتهما من الإصابة.

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وعانى غريزمان من مشكلة في الفخذ خلال مباراة برشلونة وريال بلد الوليد في 11 تموز، مما أجبره على تفويت آخر مباراتين في ​​ من الموسم.

أما بالنسبة إلى ديمبيلي، فقد بدا سابقا أن موسمه انتهى عندما خضع لعملية جراحية لإصلاح أوتار الركبة المتضررة في شهر شباط.

ومع ذلك، فإن تمديد موسم 2019-2020 بسبب انتشار فيروس قد يمكنه من المشاركة في المنافسة الأوروبية.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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