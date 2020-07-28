قرار مصيري من الدوري الصيني تجاه البرازيليين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 يوليه 2020

أكد الأمين العام للاتحاد الصيني لكرة القدم، ليو يي إن، تشكيلة المنتخب الوطني ستقتصر على "3 أو 4" لاعبين برازيليين المولد، في الوقت الذي أعرب فيه لاعب منتخب "السامبا" السابق أوسكار، عن رغبته في تمثيل أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان. يحتاج لاعب شنغهاي سيبغ إلى إحداث تغيير جذري في سياسة الاتحاد الدولي للعبة "فيفا"، ليصبح قادراً على اللعب مع المنتخب الصيني كونه شارك مع منتخب بلاده الأصلي في 48 مباراة، بينها 6 مباريات في كأس العالم 2014 على أرضه، حينما سجل هدفين. واعتبر أوسكار أن هذا القرار يدل على تحول بارز في كرة القدم الصينية، وقال لشبكة سي جي تي إن الرسمية رداً على سؤال حول ما إذا كان مستعداً للعب للمنتخب الصيني في حال تغيير القوانين: "يمكن أن أفكر بالأمر نعم، لاسيما وأنه من الصعب اللعب لمنتخب البرازيل في الوقت الحالي بسبب تواجدي هنا". ويُعدّ انتقال أوسكار من تشيلسي إلى شنغهاي مقابل 60 مليون يورو في يناير (كانون الثاني) 2017 رقماً قياسياً آسيوياً. واستدعى المنتخب الصيني الطامح للتأهل إلى مونديال 2022، في العام الماضي إلى تشكيلته مهاجمي غوانغجو إيفرغراندي، البرازيليين إلكيسون وألويزيو. وذكرت وسائل الإعلام، أن ما لا يقل عن ثلاثة مهاجمين برازيليين آخرين جنسوا، أو أنهم على وشك الحصول على الجنسية الصينية.

