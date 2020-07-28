هل يقيل يوفنتوس ساري ويعيد أليغري؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 يوليه 2020

كشفت تقارير صحافية إيطالية، مفاجأة من العيار الثقيل، وهي أن رئيس يوفنتوس أندريا أنييلي، يفكر في إعادة مدرب الفريق السابق ماسيمليانو أليغري، لقيادة الفريق من الموسم المقبل خلفاً للمدرب الحالي ماوريسيو ساري. قاد ساري فريق يوفنتوس لتحقيق لقب الدوري الإيطالي التاسع توالياً الأحد الماضي، لكن مدرب تشيلسي السابق عانى من الانتقادات الكبيرة بسبب العروض المخيبة للآمال لفريق يوفنتوس، والتي جاءت بسبب أسلوبه في اللعب. وعلى الرغم من تأكيدات نادي يوفنتوس لساري بإستمراره في الموسم المقبل، إلا أن عروض الفريق في دوري أبطال أوروبا الذي سينطلق في أغسطس (آب)، قد تجعل مستقبله محل شك. وذكرت صحيفة كالتشيو ميركاتو، أنه في حال خيب يوفنتوس آمال جماهيره في دوري أبطال أوروبا، ستقوم إدارة اليوفي بإنهاء عقد ساري قبل عامين من نهايته، ويمكن أن يعود ماسيمليانو أليغري إلى مكانه مرة أخرى. وأشارت الصحيفة إلى أن الأمور لن تتوقف عند ساري فقط، بل من الممكن أن يفقد المدير الرياضي للنادي فابيو باراتيتشي منصبه.

