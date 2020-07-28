آرسنال يقترب من التعاقد مع موهبة سبورتنغ لشبونة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 يوليه 2020 كشفت تقارير صحافية، أن جناح فريق سبورتنغ لشبونة، جيلسون فرنانديز، يمكن أن يصبح لاعباً في أرسنال خلال 24 ساعة فقط، بعدما وافق "الغانرز" على دفع 40 مليون جنيه إسترلينى للتعاقد معه. قالت صحيفة ذا صن الإنجليزية: "آرسنال اتفق مع لشبونة على التعاقد مع اللاعب بحضور وكيله كيا جورابشيان، ورفضوا العروض التي جاءت من برشلونة ويوفنتوس للتعاقد معه". وأشارت الصحيفة إلى أن النادي البرتغالي قرر عدم التنازل عن الشرط الجزائي في عقد اللاعب 40 مليون جنيه إسترليني، نافية كل الأنباء التي تحدثت عن ضم اللاعب مقابل 13.6 مليون إسترليني.





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