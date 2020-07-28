رئيس "الأتلتي" يحسم مستقبل أوبلاك

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 يوليه 2020

تحدث رئيس نادي أتلتيكو مدريد، إنريكي سيريزو، عن إنهاء أتلتيكو مدريد الدوري الإسباني في المركز الثالث، كما حسم مستقبل حارس المرمى يان أوبلاك. قال سيريزو في مقابلة مع صحيفة ماركا: "كان ملخص الموسم جيداً جداً، كنا من بين الثلاثة الأوائل في "الليغا"، وهذا ما نحاول القيام به دائماً عندما تبدأ البطولة". وأضاف: "في الكأس كانت لدينا مباراة سيئة في ملعب رينو دي ليون، وتم إقصائنا على يد فريق كولتورال ديبورتيفا ليونيسا، والآن لدينا أمل في البحث قدر الإمكان في دوري الأبطال، سوف نرى ما يحدث؟". وعن استكمال الموسم في زمن كورونا، قال: ‘‘لقد كانت مشكلة للجميع وليس فقط لإسبانيا، لقد مرت ثلاثة أشهر طويلة من الخمول، ولحسن الحظ عندما عُدنا كانت لدينا ردة فعل جيدة، لهذا السبب تمكنا من أن نكون في المراكز الثلاثة الأولى‘‘. وعن يان أوبلاك وفقدانه جائزة زامورا هذا الموسم، قال سيريزو: "سواء حصل على جائزة زامورا، أو المركز الثاني أو الثالث، هناك عدة عوامل حتى تكون قد انهيت الموسم ولديك هذه الجائزة، نحن نتكلم عن دوري طويل وشاق مكون من 38 جولة، يحدث فيه كل شيء، في هذه الأمور تفاصيل صغيرة تكون حاسمة". وأردف: "بالنسبة لي أوبلاك أفضل حارس مرمى في العالم، كذلك كورتوا هو حارس مرمى كبير آخر، ولحسن الحظ فقد ارتدى كلاهما قميصنا، وكلاهما كانا أبطال في العديد من البطولات". وعن مستقبل أوبلاك، قال: لدى أوبلاك عقد الآن ساري المفعول في أتلتيكو وهو سعيد معنا، إنه أفضل حارس مرمى في العالم، وليس غريب أن يكون لديه عروض أخرى".

