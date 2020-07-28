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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر فيرناندينيو يتحدث عن إمكانية تدريب غوارديولا للمنتخب البرازيلي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 يوليه 2020
تحدث لاعب مانشستر سيتي فيرناندينيو عن إحتمال تولي مدرب بيب غوارديولا قيادة المنتخب البرازيلي.
وقال فيرناندينيو: "تحدثنا عن ذلك مرة، ولكن بطريقة غير رسمية للغاية، بسبب الأخبار التي صدرت في البرازيل والتي زعمت أنه قال إنه يود تدريب البرازيل".
وأضاف: "ولكن أعتقد أنه مستحيل. وقال إنه يعتقد أنه يجب أن يكون لدى البرازيل والأرجنتين مدربين برازيليين وأرجنتينيين. نحن ننتج الكثير من اللاعبين، لدينا القدرة على إنتاج مدربين رائعين".
وتابع: "أعتقد أن الأمر صعب في المحادثة غير الرسمية، ولكن في كرة القدم ليس هناك يقين بشأن أي شيء".
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