فيرناندينيو يتحدث عن إمكانية تدريب غوارديولا للمنتخب البرازيلي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 يوليه 2020

تحدث لاعب مانشستر سيتي فيرناندينيو عن إحتمال تولي مدرب بيب ​غوارديولا​ قيادة ​المنتخب البرازيلي​.

وقال فيرناندينيو: "تحدثنا عن ذلك مرة، ولكن بطريقة غير رسمية للغاية، بسبب الأخبار التي صدرت في البرازيل والتي زعمت أنه قال إنه يود تدريب البرازيل".

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وأضاف: "ولكن أعتقد أنه مستحيل. وقال إنه يعتقد أنه يجب أن يكون لدى البرازيل والأرجنتين مدربين برازيليين وأرجنتينيين. نحن ننتج الكثير من اللاعبين، لدينا القدرة على إنتاج مدربين رائعين".

وتابع: "أعتقد أن الأمر صعب في المحادثة غير الرسمية، ولكن في كرة القدم ليس هناك يقين بشأن أي شيء".