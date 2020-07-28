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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إصابة ماريانو دياز بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 يوليه 2020
أكدت تقارير إخبارية، إصابة مهاجم ريال مدريد، ماريانو دياز، بفيروس كورونا المستجد، ليغيب بالتالي عن تدريب الفريق "الملكي"، اليوم الثلاثاء، لعدم نقل العدوى لزملائه. كشفت صحيفة ماركا، أن دياز يخضع حالياً للعزل الذاتي في منزله، بعد أن كان حظي بعطلة للراحة عقب تتويج الفريق بـ"الليغا"، وللاستعداد لدوري أبطال أوروبا، حيث تأكدت إصابته بكوفيد 19 بعد خضوعه للفحص في النادي. يذكر أن المهاجم الدومينيكاني 26 عاماً، هو من اللاعبين الناشئين للريال الذي باعه في 2017 لصفوف ليون، قبل أن يستعيده في العام التالي.
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