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إصابة ماريانو دياز بفيروس كورونا

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إصابة ماريانو دياز بفيروس والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 يوليه 2020

أكدت تقارير إخبارية، إصابة مهاجم ، ماريانو دياز، بفيروس كورونا المستجد، ليغيب بالتالي عن تدريب الفريق "الملكي"، اليوم الثلاثاء، لعدم نقل العدوى لزملائه. كشفت صحيفة ماركا، أن دياز يخضع حالياً للعزل الذاتي في منزله، بعد أن كان حظي بعطلة للراحة عقب تتويج الفريق بـ"الليغا"، وللاستعداد لدوري أبطال أوروبا، حيث تأكدت إصابته بكوفيد 19 بعد خضوعه للفحص في النادي. يذكر أن المهاجم الدومينيكاني 26 عاماً، هو من اللاعبين الناشئين للريال الذي باعه في 2017 لصفوف ليون، قبل أن يستعيده في العام التالي.   


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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