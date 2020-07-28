أغويرو يغيب عن مواجهة ريال مدريد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 يوليه 2020

أكد مدرب مانشستر سيتي، الإسباني بيب غوارديولا، غياب النجم الأرجنتيني سرجيو أغويرو عن مباراة الفريق الإنجليزي أمام ريال مدريد الإسباني، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، المقرر إقامتها في 7 أغسطس (آب) المقبل. خضع أغويرو 32 عاماً، لجراحة في الركبة اليسرى في 24 يونيو (حزيران) الماضي في برشلونة، بسبب إصابة تعرض لها قبل ذلك التاريخ بيومين، خلال مواجهة السيتي أمام بيرنلي في الدوري الإنجليزي الممتاز. ويتعين على اللاعب الأرجنتيني، الذي يعاني من متاعب منذ استئناف التدريبات، مواصلة برنامج التعافي، ولن يتمكن من خوض مباراة إياب "التشامبيونز ليغ" أمام الريال، التي سيسعى خلالها الفريق الإنجليزي على أرضه للتأهل إلى المرحلة النهائية من البطولة الأوروبية، مستغلاً فوزه في لقاء الذهاب على "الملكي" 2-1.

