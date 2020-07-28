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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر لاعب ليفربول الشاب برادلي يوقع أول عقد احترافي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 يوليه 2020
أعلن نادي ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، عن توقيع لاعبه الشاب كونور برادلي على عقده الاحترافي الأول مع النادي. وذكر ليفربول عبر موقعه الرسمي، أن اللاعب صاحب 17 عاماً انضم للفريق العام الماضي، بعد أن سبق له وأن لعب لفريق الشباب في نادي دونانغون يونايتد في إيرلندا الشمالية. وأضاف أن برادلي شارك في معظم المباريات مع فريق تحت 18 عاماً في مركز الظهير الأيمن، رغم أنه يمكنه اللعب أيضاً في الهجوم. وتابع أن برادلي سجل هدفه الأول مع فريق تحت 18 عاماً في شباك ويست بروميتش ألبيون في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، كما بذل جهداً رائعاً أمام توتنهام في أول مباراة له بكأس الاتحاد الإنجليزي للشباب. وتوج ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي للمرة 19 في تاريخه، والأولى منذ عام 1990.
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