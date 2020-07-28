الدوري الألماني يدرس عودة الجمهور إلى الملاعب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 يوليه 2020

يعتزم القائمون على الدوري الألماني لكرة القدم استطلاع أراء 36 فريقاً في دوريي الدرجتين الأولى والثانية بشأن خطة تستهدف السماح بعودة الجمهور إلى الملاعب في ظل الالتزام ببعض القيود مثل منع المشروبات الكحولية والغلق المؤقت لمنافذ بيع التذاكر في المنشأت الرياضية. وسيجرى إلغاء تخصيص 10% من التذاكر لجمهور الفريق الزائر لفترة غير محددة بهدف تقليل سفر المشجعين في ظل الجهود الحالية لمواجهة الوباء. ويتوجب إخضاع الخطة للتصويت الثلاثاء المقبل، في مجلس يضم ممثلين عن الأندية الستة وثلاثين. وتشمل الخطة أيضاً تسجيل أسماء جميع الحاضرين إلى الملعب بهدف إجراء متابعة حال ظهرت حالات إصابة بين أياً منهم. ومن المقرر أن تنطلق فعاليات "البوندسليغا" في الموسم الجديد يوم 18 سبتمبر (أيلول) المقبل بينما يستمر العمل ببعض القيود لمواجهة تفشي كورونا على الأقل حتى 31 أكتوبر (تشرين الأول) القادم مع إمكانية تمديدها. ومنذ بداية تفشي الوباء في ألمانيا، سجل معهد روبرت كوخ، المعني برصد الأوبئة، إجمالي 207 آلاف و353 حالة إصابة مؤكدة بكورونا، وفيما تعافي 190 ألفاً و796 توفي 9 آلاف و292.

