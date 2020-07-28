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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر حلم تشافي بعد إصابته بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 يوليه 2020
اعترف لاعب الوسط الأسطوري السابق لنادي برشلونة الإسباني، اليوم الثلاثاء، أن هدفه الرئيسي كان ولا يزال هو تدريب النادي الكاتالوني في يوم من الأيام، رغم أنه يركّز في الوقت الحالي على قيادة نادي السد. قال تشافي في مقابلة مع صحيفة ماركا: "لا أخفي ذلك، وقلتها دائماً، هدفي الرئيسي عندما يمكن تحقيقه هو برشلونة". وأضاف تشافي: "هذا بيتي، وسيكون تدريبه حلماً". وتابع: "لكن اليوم أركز على السد في انتظار الموسم المقبل. عندما سيتعين علي القدوم إلى برشلونة، سواء كان ذلك لفترة قصيرة أو طويلة سأحضر". وأردف: "قبل كل شيء، يجب أن أحترم كيكي سيتيين، وأتمنى للفريق كل التوفيق".
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