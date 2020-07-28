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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ماريانو دياز يتحدث بعد اصابته بالكورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 يوليه 2020
تحدث لاعب فريق ريال مدريد الاسباني، الدولي الشاب ماريانو دياز على صفحته الرسمية الخاصة عقب تأكد اصابته بفيروس كورونا بعد نتيجة فحوصاته الايجابية خلال عودة اللاعبين للتدريبات بعد عطلة صغيرة مكافأة على التتويج بلقب الدوري الاسباني "الليغا".
وقال ماريانو دياز :" أنا ممتن للغاية لرسائل الدعم، أنا بخير. الحمدلله عائلتي في حالة جيدة للغاية، الآن أنا في المنزل آمل أن أعود قريباً بشكل طبيعي مع أصدقائي في الفريق."
وكان الريال قد أكد عزل اللاعب في منزله بعيداً عن الجميع لكن شددوا أنه بحالة جيدة.
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