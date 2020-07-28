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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر نجم شاب يستعد لمغادرة برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 يوليه 2020
قرر نادي برشلونة الإسباني التخلي عن قائد الفريق الرديف والنجم الصاعد مونشو، كونه لا يمتلك فرصة للعب مع الفريق الأول في الموسم المقبل.
وأشارت صحيفة سبورت أن النادي قد وافق على فكرة إعارة لاعب الوسط المميز أو بيعه مع إمتلاك حق إعادة شرائه في المستقبل.
وكان صاحب الـ 20 عاماٌ قد تألق بشكل كبير مع فريق برشلونة B وكان قريباً من قيادة الفريق إلى دوري الدرجة الثانية لولا الخسارة في المباراة التأهيلية.
وشارك مونشو في 26 مباراة في الموسم الماضي، وتمكن من تسجيل 8 أهداف وصناعة 3 أهداف أخرى.
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