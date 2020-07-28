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نجم شاب يستعد لمغادرة برشلونة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 يوليه 2020

قرر نادي ​برشلونة​ الإسباني التخلي عن قائد الفريق الرديف والنجم الصاعد ​مونشو​، كونه لا يمتلك فرصة للعب مع الفريق الأول في الموسم المقبل.

 

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وأشارت صحيفة سبورت أن النادي قد وافق على فكرة إعارة لاعب الوسط المميز أو بيعه مع إمتلاك حق إعادة شرائه في المستقبل.

 

وكان صاحب الـ 20 عاماٌ قد تألق بشكل كبير مع فريق برشلونة B وكان قريباً من قيادة الفريق إلى دوري الدرجة الثانية لولا الخسارة في المباراة التأهيلية.

وشارك مونشو في 26 مباراة في الموسم الماضي، وتمكن من تسجيل 8 أهداف وصناعة 3 أهداف أخرى.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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