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شكرا لقرائتكم أحمد عيد عبد الملك يعلن الاعتذار عن تدريب النجوم بعد تعديل الاتفاق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أعلن أحمد عيد عبد الملك، نجم نادي الزمالك الأسبق، الاعتذار عن تولي تدريب فريق النجوم، خلال الفترة الحالية، بعد تراجع مسئولي النادي عن الاتفاق السابق الذى تم بينهم.
ونشر أحمد عيد عبد الملك بيانا كشف خلاله تفاصيل مفاوضاته مع نادي النجوم حول تولي تدريب الفريق الأول.
وجاء نص بيان أحمد عيد عبد الملك على النحو التالي:
بيان أحمد عيد عبد الملك
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