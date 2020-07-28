شكرا لقرائتكم فايلر يعلن تشكيل الأهلي لودية الجونة .. عودة وليد سليمان وصبحى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي تشكيل الفريق لمباراة الجونة الودية التي ستقام مساء اليوم على ملعب التتش ضمن استعدادات الفريق لاستكمال مباريات الدوري الممتاز والتحضير لمواجهتي الوداد المغربي في الدور نصف النهائي لدوري أبطال أفريقيا. وجاء تشكيل الأهلي فى ودية الجونة على النحو التالي: حراسة المرمى: محمد الشناوي Advertisements خط الدفاع: ياسر إبراهيم ومحمود متولي ومحمد هاني وعلي معلول خط الوسط: أليو ديانج وعمرو السولية ووليد سليمان ورمضان صبحي وجونيور أجايي خط الهجوم: مروان محسن

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