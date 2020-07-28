شكرا لقرائتكم فايلر يعيد تقييم معاري الأهلي ويعلق عودة شريف وعمار وأكرم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي إعادة تقييم اللاعبين المعارين خاصة بعد قرار استئناف الدوري، وذلك لمنح الفرصة لجميع اللاعبين لأثبات جدارتهم.

وكان فايلر قد اتخذ قراراً سابقاً في ضوء المباريات التي لُعبت في الدوري بعودة محمد شريف وعمار حمدي وأكرم توفيق، إلا أنه تم تعليق هذا القرار وتم منح الفرصة للجميع من جديد، ويمتلك الأهلى أكثر من لاعب مُعار أمثال صلاح محسن وناصر ماهر وكريم يحيى وفوزى الحناوى محمد عبد المنعم (سموحة) وأحمد ياسر ريان وأكرم توفيق وباسم على ومحمود الجزار (الجونة) وحسين السيد مارسيلو (الصفاقسى التونسي) ومحمد شريف (إنبي) وعمرو جمال وعمار حمدى واحمد علاء (طلائع الجيش).

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وتعاقد الأهلي مع صفقة وحيدة حتى الأن وهو طاهر محمد طاهر نجم المقاولون العرب على أن ينضم بداية من الموسم الجديد وكلفت الصفقة الخزينة الحمراء مبلغ 25 مليون جنيه، 20 منهم سيتم دفعهم على أقساط على مدار 12 شهر في الوقت الذي سيتم دفع الـ5 ملايين المتبقية على طريقة البونص في حالة حدوث عددة أمور أبرزها انضمام طاهر للمنتخب الأول وفوز الأهلي ببطولة افريقيا واحراز اللاعب عدد أهداف معين ومشاركته في عدد مباريات معين فيما يمنح العقد المقاولون العرب الحق في الحصول على نسبة 20 % من نسبة بيعه مستقبلاً.

من جانبه أكد فايلر أن فريقه لديه فرصة كبيرة لتحقيق لقب دورى أبطال أفريقيا بالأداء الجيد، ولكن هذا لا يمنع أنه يحتاج أن يقف التوفيق بجانبه، وقال فايلر : "كنت أتمنى بدء الدورى مبكرا مثل أوروبا ولكن للأسف تأخرنا، وأعتقد عندما نخوض المباريات سنعود إلى مستوانا ونستطيع تحقيق الدوري.. بعد أربع شهور توقف بسبب كورونا فترة الإعداد تسير بطريقة جيدة واللاعبين مركزين فى التدريبات والأهلى يعمل كأسرة لتحقيق أفضل النتائج ولا انظر إلى المصابين أو لاعب بعينه".

وأكمل فايلر: "أتابع أداء جميع اللاعبين وأعطيهم الفرصة ليس عندى أساسى أو احتياطى أكيد أى لاعب لا يشارك بيكون محبط وحزين ودا حقه ولا أحزن من ذلك ولكن عندى أفكارى الخاصة التى أطلبها من اللاعبين، ولا بد من تطبيقها ولكن لا يلتزم الكل بذلك ولا أستطيع أن أرضى جميع اللاعبين لأن نظام كرة القدم 11 لاعب فى الملعب".