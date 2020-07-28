شكرا لقرائتكم تشكيل الزمالك أمام طنطا.. شيكابالا وعمر السعيد وبامبو في الهجوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، عن تشكيل الفريق الأبيض الذى يستعد لخوض المباراة الودية التى تجمعه بنظيره طنطا، فى إطار استعدادات الفريقين لاستئناف النشاط الكروي، حيث يستعد طنطا لعودة الدورى العام يوم 6 أغسطس المقبل ويستعد الزمالك لخوض منافسات دورى أبطال أفريقيا.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي: جنش - محمد عبد السلام - محمد عبد الغنى - حسام عبد المجيد - عبد الله جمعة -امام عاشور - محمد حسن - محمد عنتر- شيكابالا -بامبو -عمر السعيد.

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ومن المقرر أن يواصل الفرنسى باتريس كارتيرون، منح فرصة المشاركة لعدد من اللاعبين الناشئين مثلما حدث فى ودية وادى دجلة الأخيرة، التى فاز بها الأبيض بأربعة أهداف دون رد، وتألق خلالها عدد من اللاعبين الناشئين بعدما أحرز الناشئ أسامة فيصل "هاتريك" فى المباراة بالإضافة إلى تألق حسام أشرف وتسجيله هدف التقدم للأبيض، فيما من المقرر أن ينتهى معسكر الزمالك فى برج العرب يوم الخميس المقبل، على أن يحصل اللاعبون على راحة يومى الجمعة والسبت لقضاء إجازة عيد الأضحى المبارك مع أسرهم.

وعاد الزمالك إلى خوض تدريباته أول أمس، السبت، عقب الراحة السلبية التى حصل عليها أبناء ميت عقبة على مدار أول أمس، الجمعة، عقب نهاية معسكر برج العرب الذى استمر نحو 14 يومًا وتخلله مباراتين وديتين مع سموحة وبيراميدز حيث شهد اللقاء الأول فوز الزمالك بخمسة أهداف مقابل هدف، بينما خسر الأبيض لقاء بيراميدز بهدف نظيف، حيث يستعد الزمالك لمواجهة المصرى البورسعيدى، يوم 6 أغسطس المقبل، فى المباراة المؤجلة من بطولة الدورى الممتاز المقرر عودته بعد فترة طويلة من التوقف بسبب جائحة كورونا وفاز الزمالك أول أمس على وادى دجلة، برباعية نظيفة، فى المباراة التى جمعت الفريقين أول أمس فى استاد بتروسبورت.