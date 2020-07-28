شكرا لقرائتكم منتخب كرة السلة للناشئين بدخل معسكر مغلق 17 أغسطس المقبل بالمعادى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل يدخل منتخب كرة السلة للناشئين تحت 17 سنة معسكر مغلق يوم 17 أغسطس المقبل بالمركز الأولمبى بالمعادى فى إطار الاستعداد للمشاركة فى بطولة كأس العالم للمهارات التى تستضيفها مصر نهاية أغسطس بالمركز الأولمبى أيضا، ومن المقرر أن ينطلق المعسكر عقب انتهاء منافسات بطولة الجمهورية التى تختتم يوم 15 أغسطس .
ودخل منتخب ناشئين السلة فى معسكر مفتوح بالأسكندرية والقاهرة، الذى يقام على جزأين الأول بالإسكندرية والثانى بالقاهرة، ويقام معسكر الإسكندرية بنادى سبورتنج لمنتخب الناشئين، بينما معسكر القاهرة فيستضيفه نادى السكة بالنسبة للبنات، وقد خضع اللاعبون لتحاليل صورة دم كاملة قبل بدء المعسكر الذى انطلق صباحا للأولاد ومساءً ينطلق للبنات.
قررت لجنة المنتخبات باتحاد كرة السلة برئاسة عمرو مصيلحى إقامة بطولة كأس العالم للمهارات لمنتخبات الناشئين والناشئات والمقرر إقامتها فى الفترة من 18 إلى 23 أغسطس بالمركز الأولمبى بالمعادى، على أن يتم إعلان جدول المباريات ونظام المنافسة فور الإعلان عنها من جانب الاتحاد الدولى للعبة "فيبا"، واتفقت اللجنة على اختيار اللاعبين الذين شاركوا فى بطولة أفريقيا للناشئين والناشئات الأخيرة التى قادت الفراعنة للتأهل للمونديال مع الاستعانة ببعض اللاعبين أصحاب المهارات الخاصة والذين شاركوا فى معسكرات سابقة مع المنتخبات، على أن ينضمون للمعسكر المفتوح للاستقرار على القائمة التى ستشارك فى المعسكر المغلق ثم البطولة .
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