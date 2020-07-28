شكرا لقرائتكم مباراة الزمالك وطلائع الجيش بتقنية الفيديو لتدريب الحكام على الـvar ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقرت اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، على تطبيق تقنية الفيديو فى ودية الزمالك وطلائع الجيش المقرر لها السادسة مساء غدٍ الأربعاء، على ملعب برج العرب فى الإسكندرية.

وترغب لجنة الحكام الرئيسية فى تطبيق تقنية الفيديو فى المباراة لتكون تجربة حية لتدريب للحكام على استخدام التقنية بشكل أكبر، خاصة أن الدورى شهد استخدامها فى 6 لقاءات فقط من الدور الثانى قبل توقف البطولة بسبب جائحة كورونا.

وقرر اتحاد الكرة إلغاء تطبيق تقنية الفيديو فى ودية الأهلى والجونة، التى ستقام اليوم فى الخامسة مساء على ملعب مختار التتش فى الجزيرة، وكذلك ودية الزمالك وطنطا اليوم ايضا.

وكشف مسئولو اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة، سبب عدم تطبيق تقنية الفيديو فى وديتى الزمالك مع طنطا، والأهلى مع الجونة، استعدادًا لاستئناف بطولة الدورى يوم 6 أغسطس المقبل، وأوضح مسئولو اللجنة أن المشكلة تتمثل فى أن التليفزيون أرسل وحدة إخراج صغيرة فى لقاء الزمالك وطنطا، وهذه الوحدة غير متوافقة تقنيًا مع أجهزة سيارة الـVAR، وبالتالى تعذر تطبيق التقنية.

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وتابع مسئولو اتحاد الكرة أنهم ألغوا تطبيق التقنية فى ودية الأهلى والجونة اليوم أيضًا لنفس السبب، حيث تعذر على التليفزيون إرسال وحدة إخراج كبيرة متوافقة مع سيارة الـVAR.

فيما قررت اللجنة الخماسية باتحاد الكرة السماح لكل ناد باصطحاب 26 فردا بحد أقصى فى مباريات الدورى التى ستنطلق يوم 6 أغسطس المقبل، ولن يسمح بدخول أى فرد إضافى المنطقة المخصصة للاعبين والأجهزة الفنية وارضية الملعب، كما طلبت لجنة المسابقات من الأندية إرسال قوائم بالأسماء المسموح لها بالدخول قبل المباراة بيومين.