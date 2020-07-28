شكرا لقرائتكم السوسرى فايلر يفضل إقامة نصف نهائي دورى الأبطال من مباراة واحدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يفضل السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى، إقامة مباريات دور نصف النهائي على مباراة واحد على عكس نجوم فريفه الكبار الذين يفضلونه على مباراتين.

وكان الاتحاد الافريقى كاف اتخذ قراراً بإقامة دور نصف النهائى على مباراة واحدة بسبب ظروف كورونا، قبل أن يتم التراجع والتأكيد على أن مباريات دور نصف النهائى ستقام على مباراتين بنظام الذهاب والإياب كما هو معتاد.

رأى فايلر جاء مغايراً للاعبى الأهلى وهو أنه يُفضل إقامة الأدوار النهائية من مباراة واحدة خاصة وأن ظروف الكورونا تحول دون السفر والتحرك كثيراً خلال الفترة الجارية، مؤكداً أنه كان يُفضل إقامة نهائيات افريقيا من مباراة واحدة، ولكنه فى نفس الوقت سيتعامل مع الأمر أياً كان القرار النهائي، خاصة أن الأهلى هدفه هو الفوز باللقب الغائب عن دولاب بطولات القلعة الحمراء منذ عام 2013.

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فى الوقت الذى جاءت آراء نجوم الأهلى مغايرة فى هذه الجزئية، حيث أكد محمد الشناوى نجم حراسة الفريق الأحمر وكذلك عمرو السولية رمانة ميزان الوسط الأهلى أنهم يفضلان إقامة نهائيات افريقيا بنظام الذهاب والإياب خاصة وأنهم تعودا على ذلك بحكم الخبرة التى اكتسبوها من المشاركة فى البطولات السابقة، كما أن إقامة الأدوار النهائية بنظام المباراتين يمنح الأهلى القدرة على تعويض أى نتيجة سلبية قد تحدث فى مباراة الذهاب المقرر اقامتها فى المغرب.

وينتظر دورى أبطال أفريقيا صدامًا تاريخيًا مصريًا مغربيًا، حيث تأهل الزمالك لمواجهة الرجاء البيضاوى، فيما صعد الأهلى لمواجهة الوداد المغربي، ويحتل نادى الوداد المغربى صدارة الدورى برصيد 36 نقطة يليه كل من الفتح الرباط فى المركز الثانى برصيد 35 نقطة ومولوديه وجدة ثالثا برصيد 34 نقطة ونهضة بركان رابعًا برصيد 32 نقطة .