مباشر.. الزمالك وطنطا.. التشكيل

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة - محرر الخليج 365: زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم تغطية مباشرة لمواجهة الزمالك وطنطا، الودية استعدادا لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز. ويبدأ الزمالك المباراة بتشكيل يضم: محمود عبدالرحيم جنش - ومحمد عبدالسلام - محمد عبدالغني - حسام عبدالمجيد - عبدالله جمعة - محمد حسن - إمام عاشور - كريم بامبو - محمد عنتر - محمود عبدالرازق شيكابالا - عمر السعيد تفاصيل المباراة مع انطلاقتها في تمام الخامسة مساءً.

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