الشرقية للدخان يكشف لمصراوي.. قيمة ما سيحصل عليه لرعاية حسين الشحات من الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - ريهام حمدي:

قال وائل فؤاد مدير التعاقدات بنادي الشرقية للدخان إن النادي سيحصل على مبلغ مليون و160 ألف جنيه كحقوق رعاية من النادي الأهلي خاصة بحسين الشحات لاعب القلعة الحمراء الحالي.

وأضاف فؤاد من خلال تصريحات لمصراوي أن المبلغ الإجمالي الذي سيحصل عليه الشرقية للدخان هو مليون و160 ألف جنيه، مضيفًا أن طريقة الدفع لم يتم الاستقرار عليها على أن يتم تحديدها بعد جلسة مع مسؤولي الأهلي يوم الأربعاء.

وأكمل فؤاد بأن إدارة الشرقية للدخان سوف تطلب من نادي العين الإمارات والذي احترف الشحات في صفوفه الحصول على حقوق رعاية أيضا.

وكان باسم عادل عضو مجلس إدارة فريق الشرقية للدخان قد قال في تصريحات خلال الساعات الماضية إن إدارة النادي الأهلي كان لها رد فعل إيجابي بعد طلب الحصول على حقوق الرعاية.