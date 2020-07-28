ماريانو دياز تعليقًا على إصابته بكورونا: أنا بحالة جيدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

علق ماريانو دياز على إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) مؤكدًا أنه بصحة جيدة ويتواجد في منزله.

وعبر مقطع فيديو على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، قال دياز: "أنا بخير، عائلتي بخير".

وأضاف: "أقضي فترة العزل في منزلي".

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وأعلن ريال مدريد الإسباني، منذ قليل، إيجابية عينة ماريانو لفيروس كورونا.

وقال النادي عبر موقعه الالكتروني: "بعد اختبارات كورونا التي تم إجراؤها بشكل فردي على فريقنا الأول لكرة القدم، تم التأكد من إيجابية عينة لاعبنا ماريانو دياز".

اللاعب المصاب لم يتضح موقفه من المشاركة مع ريال مدريد ضد مانشستر سيتي في إياب دور لـ16 لدوري أبطال أوروبا المقرر إقامتها أوائل الشهر المقبل.

جدير بالذكر أن المباراة ستقام على ملعب الاتحاد في السابع من أغسطس المقبل، علمًا بأن مباراة الذهاب انتهت لصالح مانشستر سيتي بنتيجة 2-1.