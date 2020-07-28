"اتفاق أبريل".. الخطيب يحقق رغبة فايلر بشأن رمضان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد همام:

في الفترة الماضية، كان يتصدر رمضان صبحي لاعب الأهلي والمعار من صفوف هدرسفيلد المشهد، فأنباء تشير إلى اقترابه من العودة للاحتراف، وأخرى أن اللاعب الشاب مستمر في صفوف أروقة القلعة الحمراء بصورة دائمة، لكن خرج نادر شوقي وكيل أعمال رمضان مؤخرًا ليحسم مستقبل موكله في الفترة المقبلة.

البداية كانت في ميركاتو يناير 2019، فإدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب قررت تدعيم الفريق بشكل أكبر في ظل تواضع النتائج ليكون القرار بعودة رمضان صبحي من إنجلترا لكن بصورة مؤقتة، فكل طرف يريد الاستفادة من هذه التجربة خاصة أن رمضان عانى كثيرًا في بلاد الضباب.

ومع نهاية الموسم الماضي، دخلت إدارة الأهلي في مفاوضات مع هدرسفيلد للإبقاء على خدمات صاحب الـ23 عامًا مرة أخرى لكن بفترة أطول وتحديدًا الحصول على خدماته لمدة موسم كامل.

رمضان مع الأهلي في الموسم الحالي وعلى الرغم من قلة مشاركاته بسبب الإصابة إلا أن اللاعب استعاد بريقه مجددًا، ليس هذا فقط بل كان الأبرز في كتيبة المدرب شوقي غريب خلال بطولة أمم أفريقيا تحت 23 عامًا، حيث كان رمضان القائد الذي حمل شعار "الفراعنة" نحو التأهل إلى أولمبياد طوكيو بعد الفوز بالبطولة القارية والتي أقيمت مصر.

- رغبة معلنة من فايلر:

خلال ظهوره عبر شاشة "أون تايم سبورتس1"، أعلن السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق النادي الأهلي، عن رغبته في الاحتفاظ بخدمات رمضان صبحي في ظل المستوى الذي يقدمه اللاعب الشاب في الموسم الحالي.

فايلر أعلن أنه سيطالب الإدارة بالاحتفاظ باللاعب، لافتًا إلى أنه في حال فشل محاولات الإبقاء على رمضان سينظر إلى أوراق بديلة أخرى.

ووفقًا لأرقام صاحب الـ23 عامًا مع الأهلي خلال هذا الموسم، فقد شارك في تسع مباريات (ست مباريات في دوري we المصري + ثلاث مباريات في دوري أبطال أفريقيا)، وسجل رمضان خمسة أهداف مقابل مساهمته بتمريرة واحدة حاسمة.

- قرار إنجليزي:

يتبقى في عقد رمضان صبحي موسمين فقط مع نادي هدرسفيلد الإنجليزي، الأمر الذي جعل إدارة النادي تقرر الموافقة على رحيل اللاعب من أجل الاستفادة المالية بحسب تأكيدات نادر شوقي وكيل أعمال اللاعب.

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وأضاف "شوقي"، أن إدارة هدرسفيلد تريد الاستفادة من مقابل بيع رمضان، حيث إذا لم يرحل اللاعب سيتبقى في عقده عام واحد فقط مما يعني إمكانية رحيله مجانًا.

هذه الرغبة من جانب هدرسفيلد ستتيح لإدارة الأهلي الفرصة من أجل شراء اللاعب بصورة نهائية خاصة أن رمضان يرغب في البقاء بمصر واللعب بقميص الفريق الأحمر إذا لم يخض تجربة الاحتراف مرة أخرى.

وكيل اللاعب نوّه خلال تصريحاته عبر شاشة "أون تايم سبورتس 1"، أن رمضان تلقى عرضًا مغريًا من نادٍ بالدوري المصري إلا أن اللاعب رغبته واحدة وهو البقاء مع الأهلي إذا استمر في مصر.

- اتفاق أبريل:

في أبريل الماضي كانت هناك جلسة بين محمود الخطيب ونادر شوقي بحسب ما كشف عنه وكيل رمضان صبحي، موضحًا أن الجلسة جاءت من أجل الاتفاق على بقاء رمضان صبحي.

وأضاف وكيل رمضان صبحي، أن بعد هذه الجلسة كانت هناك جلسة أخرى بين الخطيب واللاعب تم الاتفاق من خلالها على الخطوط العريضة لاستمرار اللاعب، لافتًا إلى أن الاتفاق تم لبقاء اللاعب مع شرط رحيله للاحتراف إذا كان هناك عرضًا جيدًا.

- عروض أوروبية:

رمضان بالفعل تلقى عروضًا من جانب العديد من الدوريات الأوروبية، بحسب ما كشف عنه نادر شوقي، قائلاً :"يوميًا أتلقى العديد من العروض وتحديدًا من تركيا".

وأضاف :"كان هناك عرضًا من اليونان وروسيا وألمانيا أيضًا لكن على استحياء، لكن نحاول انتقال اللاعب للدوري البرتغالي".

وكشف :"ننتظر الانتهاء من الموسم وحسم الفرق موقفها من المشاركات الأوروبية وهذا هدفنا هو انتقال رمضان للفريق الذي يناسبه خاصة أنه صغير في السن".