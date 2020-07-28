الخليج 365 يكشف.. كيف يُفكر رمضان في مستقبله.. وشرط وحيد للبقاء في الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

كشف مصدر بالأهلي عن أن الجناح الشاب رمضان صبحي غير متحمس نهائيًا من الآن لفكرة اللعب في الدوري اليوناني أو حتي التركي في الفترة المقبلة وأنه مازال في انتظار وصول عرضا إنجليزيا له وفقا للوعود التي حصل عليها من وكيله نادر شوقي.

وقال المصدر في تصريحات لـ"الخليج 365" : "إذ لم يصل أي عرض انجليزي للاعب أو حتي عرض من إحدي الدوريات الكبري سيقرر رمضان صبحي بشكل نهائي البقاء مع الأهلي وهي رغبته الحالية بعيدا عن المطالب المالية لنادي هيدرسفيلد نظير بيعه".

وأضاف :" رمضان اتفق مع الأهلي في شهر مارس الماضي خلال جلسته مع رئيس النادي محمود الخطيب على أنه لا يمانع الاستمرار مع الفريق الأحمر لكن بشرط عدم وصول عرضا له من إحدي الدوريات الكبري خاصة انجلترا وإيطاليا وهو أمر تفهمه الخطيب وقتها جيدا ثم تحرك الأهلي بعدها لمعرفة مطالب هيدرسفيلد لبيعه نهائيا حتي يكون جاهزا لشراء اللاعب في حالة عدم تلقيه عرضا أوروبيا يليق به".

وأتم المصدر: "فكرة استعارة رمضان من جديد في الأهلي مرفوضة ولم يتم طرحها من الأساس، لأن النادي يري أنه تكبد ملايين الجنيهات في إعارتين وبالتالي هو أمر سيرهق خزينته وأنه من الأفضل أن يتم شراؤه نهائيا حتي يضمن علي الأقل أن يقوم هو ببيعه والاستفادة ماديا من ورائه في حال وصول عرضا أوروبيا له في السنوات القادمة".