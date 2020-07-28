كارتيرون يعلن تشكيل الزمالك في ودية طنطا

أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن تشكيل الفريق لمواجهة طنطا وديًا في اللقاء الذي سيقام في الخامسة مساء اليوم ببرج العرب .

ويبدأ الزمالك المباراة بتشكيل يضم محمود عبدالرحيم جنش في حراسة المرمى ومحمد عبدالسلام ومحمد عبد الغني وحسام عبد المجيد وعبد الله جمعة في خط الدفاع، ومحمد حسن

وإمام عاشور وكريم بامبو ومحمد عنتر ومحمود عبدالرازق شيكابالا في خط الوسط، وعمر السعيد في خط الهجوم.

ويستعد الفريق لاستئناف النشاط الكروي من جديد بعد فترة توقف وذلك استعدادًا لخوض منافسات الدوري بداية من لقاء المصري المؤجل.