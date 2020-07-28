إصابة لاعب من ريال مدريد بفيروس كورونا

أكدت تقارير صحفية اليوم الثلاثاء عن ظهور إصابة جديدة بـ فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في صفوف فريق ريال مدريد الإسباني . وقالت إذاعة "أوندا سيرو"، خضع لاعبو ريال مدريد لفحوصات فيروس كورونا، وجاءت نتيجة أحد اللاعبين إيجابية. وأشارت "أوندا سيرو" أن اللاعب الذي يعاني من فيروس كورونا دخل الحجر الصحي في منزله لمدة 14 يومًا. كورونا دخل الحجر الصحي في منزله لمدة 14 يومًا. وكشفت صحيفة "ماركا"، أن ماريانو دياز هو اللاعب الذي أصيب بوباء كورونا وأنه المشتبه الأول بعد عدم ظهوره في مران اليوم.

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