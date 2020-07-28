حسام غالي يغيب عن ودية الأهلي والجونة

يغيب حسام غالي، مدير الكرة بنادي الجونة، عن فريقه في لقاء الأهلي الودي مساء اليوم الثلاثاء على ملعب مختار التتش. اليوم الثلاثاء على ملعب مختار التتش. وبرر غالي غيابه بأنه حصل على إجازة سلبية من إدارة الجونة للاستجمام. وقطع غالي إجازته للظهور في حوار تلفزيوني مع أحمد حسام ميدو.

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