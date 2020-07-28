ملف رمضان صبحي يتصدر ودية الأهلي والجونة

يعقد أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، جلسة مع نادر شوقي، المدير التنفيذي للشركة المسئولة عن إدارة نادي الجونة، اليوم الثلاثاء على هامش

ودية الفريقين.

يلتقي الأهلي منافسه الجونة في الخامسة مساء اليوم الثلاثاء على ملعب مختار التتش في تجربة ودية

استعداداً لعودة الدوري.

ويناقش الأهلي مع نادر شوقي مصير اللاعبين المعارين للجونة أكرم توفيق وباسم علي ومحمود الجزار وأحمد ياسر ريان، بجانب مصير رمضان صبحي لاعب الأهلي المعار من هيديرسفيلد تاون الإنجليزي.