مركزي شباب "بحقيرة وسلكا" ينظمان مهرجان الرياضة للجميع

نظم الاتحاد المصرى للرياضه للجميع برئاسة الدكتور عماد البنانى وتحت رعاية الاستاذ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مهرجان الرياضة للجميع بين فريقى مركزي شباب "بحقيرة وسلكا" فى المواجهة التى جمعت بينهما على ملعب بحقيره .

وشهد اللقاء حضور كل من الدكتور عماد البناني

رئيس الاتحاد المصري والعربي والافريقي ، والدكتور سيد عيسى أمين الصندوق الاتحاد المصرى العام للرياضة للجميع ومحمود عبد العزيز مدير عام الاتحادات النوعية بوزارة الشباب، وأيمن بدرة رئيس تحرير جريدة أخبار الرياضة، الإذاعي عبد الباري زاهز، وعلاء الشربيني وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنصورة .

وفى نهاية اللقاء سلم الاتحاد مجموعة من ادوات ومسلتزمات الانشطة الرياضيه للمركزين بحقيرة و سلكا .

يذكر ان الاتحاد المصري قد اعلن فى وقت سابق دعم الهيئات الأعضاء المتفاعلين في انشطة الاتحاد بأدوات ممارسة الرياضة وتوفير الملابس اللازمة علي مستوي الجمهورية من اسوان الي الاسكندرية وسيناء .