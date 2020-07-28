وزير الرياضة يلتقي مجلس إدارة اتحاد شباب العمال

التقي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مجلس ادارة اتحاد شباب العمال، برئاسة النائب محمد وهب الله، بحضور قيادات وزارة الشباب والرياضة ، بديوان عام الوزارة.

واستعرض اتحاد شباب العمال رسالة ومهمة وخطة الاتحاد ، بالاضافة الي طرح عددا من المقترحات والتي ستسهم في الدفع بالاتحاد الي الامام.

كما اوضح مجلس ادارة الاتحاد ان هدف الاتحاد التدريب والتثقيف والتوعية ، مؤكدا انه تم تنفيذ العديد من الانشطة والبرامج التي تستهدف شباب العمال منعا التثقيفية والتوعوية والتدريبية، والتي من ضمنها الأنشطة التوعوية للوقاية من

فيما استعرض قيادات وزارة الشباب والرياضة كافة الانشطة والبرامج التي تقدمها الوزارة والتي من الممكن مشاركة الاتحاد فيها ، والاستفادة منها.

ومن جانبه ، وجه الدكتور أشرف صبحي - وزير الشباب والرياضة ، بتأهيل شباب العمل في مجال التثقيف السياسي ، والقيادة ، بالاضافة إلى اقتراح تدشين اتحاد دولي لشباب العمال يكون مقره القاهرة ، علاوة على المشاركة المجتمعية للاتحاد مع كيانات الوزارة.

كما وجه وزير الشباب والرياضة بتحويل مبادرة "مصر أجمل بشبابها" التي كانت تنفذها الوزارة الي مبادرة عامة تستهدف تنمية المجتمع، وذلك بمشاركة اتحاد شباب العمال. ، بديوان عام الوزارة.واستعرض اتحاد شباب العمال رسالة ومهمة وخطة الاتحاد ، بالاضافة الي طرح عددا من المقترحات والتي ستسهم في الدفع بالاتحاد الي الامام.كما اوضح مجلس ادارة الاتحاد ان هدف الاتحاد التدريب والتثقيف والتوعية ، مؤكدا انه تم تنفيذ العديد من الانشطة والبرامج التي تستهدف شباب العمال منعا التثقيفية والتوعوية والتدريبية، والتي من ضمنها الأنشطة التوعوية للوقاية من كورونا ، علاوة على تنفيذ العديد من الدورات في مجال الإغاثة وكيفية مواجهة الكوارث، ودورات الاستراتيجية والامن القومي وادارة الازمات والتي تم تنفيذها من خلال وزارة الشباب والرياضة.فيما استعرض قيادات وزارة الشباب والرياضة كافة الانشطة والبرامج التي تقدمها الوزارة والتي من الممكن مشاركة الاتحاد فيها ، والاستفادة منها.ومن جانبه ، وجه الدكتور أشرف صبحي - وزير الشباب والرياضة ، بتأهيل شباب العمل في مجال التثقيف السياسي ، والقيادة ، بالاضافة إلى اقتراح تدشين اتحاد دولي لشباب العمال يكون مقره القاهرة ، علاوة على المشاركة المجتمعية للاتحاد مع كيانات الوزارة.كما وجه وزير الشباب والرياضة بتحويل مبادرة "مصر أجمل بشبابها" التي كانت تنفذها الوزارة الي مبادرة عامة تستهدف تنمية المجتمع، وذلك بمشاركة اتحاد شباب العمال.

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