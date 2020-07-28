شاهد.. محمد حمدي زكي يعلن تعافيه من فيروس كورونا

أعلن محمد حمدي زكى، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، اليوم الثلاثاء، عن سلبية المسحة الخامسة له وشفاءه من فيروس كورونا.
ونشر زكي عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعيإنستجرام قائلاً: "الحمدلله على كل شيء سلبية المسحة الخامسة.. قد إيه الموضوع دا فرق مع الواحد جداً بين لي قد إيه حب الناس أهم شيء في الدنيا ".
وأضاف زكي قائلاً: "مفيش حاجة هتقابلك غير سيرتك الطيبة مع الناس بشكر كل واحد كلف نفسه وبعتلي اطمن عليا بشكر أهلي وصحابي وحبايبي كلهم".
واختتم قائلاً: "بشكر كل الفانز اللي كلموني ومقدرتش أرد عليهم" .
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