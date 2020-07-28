مدافع الإسماعيلي: حجزت مقعدا بالتشكيل الأساسي وراضي عن مستواي مع الفريق

عبر إبراهيم أبو اليزيد مدافع الإسماعيلى عن رضاه من المستوى الذى قدمه مع الفريق حتى الأن ، مشيرا إلى أنه يبذل قصارى جهده من أجل تقديم الأفضل ضمن صفوف الفريق. وأنضم أبواليزيد

قبل بداية الموسم لصفوف الدراويش قادما من فريق الداخلية.

وأضاف أبواليزيد :”الإصابة حرمتنى من استمرار التألق مع الفريق ، بعدما كنت قد حجزت مقعد بالتشكيل الأساسى

هذا الموسم”.

وواصل :”فترة الاعداد الحالية نقطة انطلاق جديدة للفريق من أجل استعادة النتائج المميزة بمسابقة الدورى وحصد مركز يليق باسم النادى وتاريخه الكبير”.

واختتم حديثه :”تعاهدنا جميعا كلاعبين على تقديم هدية للجماهير وهى التتويج بكأس البطولة العربية واعادة النادى لمكانته الطبيعة بين الكبار”.