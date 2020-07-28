عبر إبراهيم أبو اليزيد مدافع الإسماعيلى عن رضاه من المستوى الذى قدمه مع الفريق حتى الأن ، مشيرا إلى أنه يبذل قصارى جهده من أجل تقديم الأفضل ضمن صفوف الفريق. وأنضم أبواليزيدقبل بداية الموسم لصفوف الدراويش قادما من فريق الداخلية.
وأضاف أبواليزيد :”الإصابة حرمتنى من استمرار التألق مع الفريق ، بعدما كنت قد حجزت مقعد بالتشكيل الأساسىهذا الموسم”.
وواصل :”فترة الاعداد الحالية نقطة انطلاق جديدة للفريق من أجل استعادة النتائج المميزة بمسابقة الدورى وحصد مركز يليق باسم النادى وتاريخه الكبير”.
واختتم حديثه :”تعاهدنا جميعا كلاعبين على تقديم هدية للجماهير وهى التتويج بكأس البطولة العربية واعادة النادى لمكانته الطبيعة بين الكبار”.
كانت هذه تفاصيل خبر مدافع الإسماعيلي: حجزت مقعدا بالتشكيل الأساسي وراضي عن مستواي مع الفريق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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