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الإسماعيلي يكتفي بالمران الصباحي لمواجهة المقاصة غدًا

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 قرر الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الإسماعيلى الاكتفاء بإقامة مران صباحى فقط، وذلك قبيل ملاقاة مصر المقاصة وديًا غدًا، ضمن التحضيرات

لاستئناف بطولة الدورى الممتاز.

 يأتى هذا من أجل منح لاعبى الفريق قسطًا من الراحة ولتجنب تعرضهم لأي

إصابات عضلية، فى ظل إقامة التدريبات بشكل يومى على فترتين، فضلًا عن التجارب الودية.

 كان الدراويش فاز أخيرًا على الفريق الفيومى بثلاثة أهداف مقابل هدف فى الودية الأولى يوم الأحد الماضي.

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