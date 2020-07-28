قرر الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الإسماعيلى الاكتفاء بإقامة مران صباحى فقط، وذلك قبيل ملاقاة مصر المقاصة وديًا غدًا، ضمن التحضيراتلاستئناف بطولة الدورى الممتاز.
يأتى هذا من أجل منح لاعبى الفريق قسطًا من الراحة ولتجنب تعرضهم لأيإصابات عضلية، فى ظل إقامة التدريبات بشكل يومى على فترتين، فضلًا عن التجارب الودية.
كان الدراويش فاز أخيرًا على الفريق الفيومى بثلاثة أهداف مقابل هدف فى الودية الأولى يوم الأحد الماضي.
كانت هذه تفاصيل خبر الإسماعيلي يكتفي بالمران الصباحي لمواجهة المقاصة غدًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.