صراع الهلال والنصر يُخيف إعلامي سعودي!

تترقب الجماهير الرياضية عودة بطولة الدوري السعودي (كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين)، التي توقفت منذ 14 مارس الماضي؛ بسبب جائحة كورونا، وينتظر الجميع المواجهة المرتقبة بين نادي النصر، حامل لقب الدوري السعودي، ونادي الهلال متصدر المسابقة حاليا، وذلك يوم 5 أغسطس المقبل، في إطار الجولة 23 من المسابقة.

ويتواجد نادي الهلال حاليا في المركز الأول ببطولة الدوري السعودي برصيد 51 نقطة، بفارق 6 نقاط عن غريمه التقليدي النصر، علمًا بأن المسابقة يتبقى على نهايتها 8 جولات.

ويرى الإعلامي الرياضي، وليد الفراج، أن المنافسة في الدوري السعودي والصفقات والقوة المالية انحصرت بين ناديين فقط، هما الهلال والنصر، وسط غياب الأهلي والاتحاد والشباب عن المنافسة.

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وقال الفراج من خلال حسابه الشخصي على موقع “تويتر” “3 سنوات والهلال مع النصر هما العنوان الرئيسي للمنافسة المحلية وسط غياب منافس حقيقي آخر”.

وأضاف الإعلامي السعودي بقوله “دوما كانت هناك بصمة للاتحاد أو الأهلي أو الشباب على الصفحة الرئيسية للبطولات السعودية“.

وأنهى مقدم برنامج “الدوري مع وليد” على قناة “إس بي سي” تغريداته في هذا الشأن “انحصار المنافسة والصفقات والقوة المالية في ناديين سيقودنا إلى دوري متراجع جماهيريا وتسويقيا”.

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