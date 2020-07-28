تترقب الجماهير الرياضية عودة بطولة الدوري السعودي (كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين)، التي توقفت منذ 14 مارس الماضي؛ بسبب جائحة كورونا، وينتظر الجميع المواجهة المرتقبة بين نادي النصر، حامل لقب الدوري السعودي، ونادي الهلال متصدر المسابقة حاليا، وذلك يوم 5 أغسطس المقبل، في إطار الجولة 23 من المسابقة.
ويتواجد نادي الهلال حاليا في المركز الأول ببطولة الدوري السعودي برصيد 51 نقطة، بفارق 6 نقاط عن غريمه التقليدي النصر، علمًا بأن المسابقة يتبقى على نهايتها 8 جولات.
ويرى الإعلامي الرياضي، وليد الفراج، أن المنافسة في الدوري السعودي والصفقات والقوة المالية انحصرت بين ناديين فقط، هما الهلال والنصر، وسط غياب الأهلي والاتحاد والشباب عن المنافسة.
وقال الفراج من خلال حسابه الشخصي على موقع “تويتر” “3 سنوات والهلال مع النصر هما العنوان الرئيسي للمنافسة المحلية وسط غياب منافس حقيقي آخر”.
وأضاف الإعلامي السعودي بقوله “دوما كانت هناك بصمة للاتحاد أو الأهلي أو الشباب على الصفحة الرئيسية للبطولات السعودية“.
وأنهى مقدم برنامج “الدوري مع وليد” على قناة “إس بي سي” تغريداته في هذا الشأن “انحصار المنافسة والصفقات والقوة المالية في ناديين سيقودنا إلى دوري متراجع جماهيريا وتسويقيا”.
..
كانت هذه تفاصيل خبر صراع الهلال والنصر يُخيف إعلامي سعودي! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ميركاتو اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.