بث مباشر | مشاهدة مباراة الأهلي والجونة في تحضيرات عودة الدوري المصري

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة “الأهلي والجونة” الودية ضمن مباريات اليوم الثلاثاء 28-7-2020، استعدادًا لعودة الدوري المصري يوم 6 أغسطس المقبل.

تُنقل مباراة “الأهلي والجونة” على قناة النادي الأهلي بثوبها الجديد، كما تُنقل على قناة أون تايم سبورت.

وتنطلق في تمام الساعة 17:00 بتوقيت مصر، 15:00 بتوقيت جرينتش، 18:00 بتوقيت السعودية، على ملعب “مختار التتش” بالنادي الأهلي.

وتعتبر هذه المباراة الثانية لفريق “الأهلي”، حيث واجه فريق سموحة يوم 24 يوليو الماضي، والتي انتهت بفوز المارد الأحمر برباعية نظيفة، في أولى مبارياته الودية استعدادًا لاستئناف بطولتي الدوري المصري، ودوري أبطال أفريقيا.

بينما خاض فريق “الجونة” أولى مبارياته الودية امام فريق “إف سي مصر“، وانتهت بالتعادل السلبي.

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ولم يتأكد بعد ما اذ كان سيخوض الأهلي مباراة ودية ثالثة بخلاف مباراتي سموحة والجونة ام سيكتفي بهذا القدر، قبل مواجهة “إنبي” في الدوري المصري يوم 9 أغسطس.

ويتصدر “الاهلي” جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 49 نقطة من 17 مباراة، بفارق 16 نقطة عن صاحب المركز الثاني “المقاولون العرب”، بينما يحتل “الجونة” المركز الـ 11 برصيد 20 نقطة من 18 مباراة.

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الأهلي 0-0 الجونة

????️ ملعب مختار التتش (الأهلي)

????مباراة ودية

⌚تبدأ في الساعة 17:00 بتوقيت مصر.

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