مفاجأة.. الخطيب يرفض إرتداء أحمد فتحي شارة قيادة الأهلي

قال قائد منتخب مصر السابق أحمد حسن، أن إدارة النادي الأهلي اتخذت قرارا بسحب شارة القيادة من أحمد فتحي ظهير أيمن الفريق، والذي سينضم لنادي بيراميدز بدءا من الموسم القادم.

وقال أحمد حسن في تصريحات عبر برنامجه “ملعب الصقر” المذاع على راديو مصر: “فتحي لن يرتدي شارة قيادة الأهلي في المباريات المقبلة سواء الودية أو مواجهات الدوري وبطولة إفريقيا ، بفرمان من محمود الخطيب رئيس النادي”.

وأوضح:” محمود الخطيب يرى أن الأحق بإرتداء شارة قيادة الأهلي محمد الشناوي وسعد سمير واللاعبين الذين قاموا بالتجديد على بياض”.

وأكمل:” فتحي قدم أداءا مشرفا مع الأهلي، وتاريخ كبير داخل النادي ومنتخب مصر، وعدم إرتداء شارة القيادة، لا يقلل منه مطلقا”.

وأكد:” الخطيب طلب من سيد عبد الحفيظ مدير الكرة عدم منح الشارة لفتحي مرة أخرى والاهتمام باللاعبين الذين قاموا بالتوقيع على بياض”.

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