رياضة | روي كين يفتح النار على نجم مانشستر يونايتد

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 28 يوليو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر روي كين يفتح النار على نجم مانشستر يونايتد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فتح قائد نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي السابق، روي كين، النار على الإسباني دافيد دي خيا، حارس مرمي الفريق، بسبب المستوي السيء الذ يقدمه الأخير رفقة الشياطين الحمر.

ويرى كين أنَّ النادي لن ينافس على اللقب في ظل وجود الحارس ديفيد دي خيا، مؤكدًا أن المانيو، إذا أراد المنافسة على اللقب، فعليه التخلي عنه.

وتعالت الأصوات المطالبة بإبعاد دي خيا عن التشكيلة بعد أخطاء ارتكبها خلال خسارة يونايتد من تشيلسي في قبل نهائي كأس الاتحاد الانجليزي.

وانزلقت منه الكرة خلال الفوز (2-0) على ليستر سيتي في الدوري يوم الأحد لكنه نهض ليمنع جيمي فاردي من التسجيل في مباراة حسم التأهل لدوري أبطال أوروبا.

وقال كين إنه "لم يكن أبدا من كبار المعجبين" بالحارس الإسباني.

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وأضاف لمحطة "سكاي سبورتس" "يرتكب الكثير من الأخطاء وهفوات كبيرة تكلف يونايتد نقاطا مهمة".

وتابع "إذا أراد يونايتد المنافسة على لقب الدوري يحتاج إلى حارس أفضل. يحتاج إلى تغيير وقام بذلك من قبل لسنوات".

وواصل "أبعد مهاجمين ثم عرضهم للبيع وكذلك لاعبي وسط لكن البعض يفكر في التمسك بحارس المرمى لفترة أطول لأنه قام ببعض الأشياء قبل عامين أو 3 أعوام".

وأشار كين إلى البطل ليفربول الذي أعار الحارس الألماني لوريس كاريوس إلى بشكتاش ودفع مبلغا قياسيا لضم البرازيلي أليسون.

وواصل "شاهدنا ليفربول في مستويات مختلفة وتحسن في حراسة المرمى".

وختم: "ما المشكلة؟ دي خيا يرتكب أخطاء لذا حان وقت التغيير ويوجد بعض حراس المرمى الجيدين".