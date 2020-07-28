رياضة | جدول ترتيب هدافي الدوري الإيطالي قبل بداية الجولة الـ37

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 28 يوليو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر جدول ترتيب هدافي الدوري الإيطالي قبل بداية الجولة الـ37 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تبدأ منافسات الجولة السابعة والثلاثين من بطولة الدوري الإيطالي مساء اليوم في الساعة 7:30 مساءً، حيث يلتقي فريق اتالانتا مع منافسه بارما في افتتاحية الاسبوع.

بينما ستكون المباراة الاقوى خلال تلك الجولة بين فريق إنتر ميلان ونابولي مساء الليلة في الساعة 9:45 مساءً على ملعب الإنتر.

ويتصدر تشيرو ايموبيلي مهاجم لاتسيو جدول ترتيب هدافي الكالتشيو برصيد 34 هدف، وبفارق 3 أهداف عن كريستيانو رونالدو صاحب المركز الثاني.

ويأتي ترتيب هدافي الدوري الإيطالي كالتالي :-

1- تشيرو إيموبلي 34 هدف.

2- كريستيانو رونالدو 31 هدف.

3- روميلو لوكاكو 23 هدف.

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4- فرانشيسكو كابوتو 19 هدف.

5- جواو بيدرو 18 هدف.

6- لويس مورييل 18 هدف.

7- دوفان زاباتا 18 هدف.

8- أندريا بيلوتي 16 هدف.

9- جوسيب اليسيتش 15 هدف.

10- ايدين دزيكو 15 هدف.