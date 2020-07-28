رياضة | ديان لوفرين يوجه رسالة مؤثرة لـ"صلاح"

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 28 يوليو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر ديان لوفرين يوجه رسالة مؤثرة لـ"صلاح" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد ديان لوفرين نجم ليفربول والمنتقل حديثا إلى صفوف زينيت سان بطرسبرج الروسي بعقد يمتد لمدة 3 سنوات بعد فترة طويلة قضاها في الريدز.

وقال لوفرين في تصريحات لموقع ناديه الرسمي: "بالطبع لقد قضيت فترة رائعة مع ليفربول وعشت أيام مميزة".

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وتابع: "سأفتقد الكثير من أصدقائي في ليفربول ومن بينهم وبشكل خاص المصري محمد صلاح".

وواصل: "قرار الرحيل عن ليفربول لم يكن بالأمر السهل، لكنه جاء في الوقت الصائب والمناسب من أجل الرحيل وتجربة جديدة".

واختتم نجم ليفربول السابق: "لو لم أكن لاعبا في الريدز في الفترة الأخيرة لما تعلمت الكثير في مسيرتي وتغير الوضع تماما".