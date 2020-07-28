رياضة | كلوزه يبدأ مهامه كمساعد لمدرب بايرن ميونيخ

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 28 يوليو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر كلوزه يبدأ مهامه كمساعد لمدرب بايرن ميونيخ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأ ميروسلاف كلوزه الهداف التاريخي لكأس العالم، اليوم الثلاثاء مهام منصبه الجديد كمدرب مساعد لفريق بايرن ميونخ بطل الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليجا).

وكان كلوزه /42 عاما/ قد جرى تصعيده من منصب مدرب فريق تحت 17 عاما بنادي بايرن ميونخ، ليصبح واحدا من خمسة مدربين مساعدين للمدير الفني للفريق الأول هانزي فليك.

وقال كلوزه :"هو أمر مثير للغاية، وأنا سعيد بكوني جزء من ذلك. لدينا مجموعة جيدة ويمكن لكل شخص التعلم من الآخر."

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وأضاف كلوزه :"أعتقد أن تركيزي سيوجه نحو المهاجمين. ولكننا سوف نحدد ذلك مع هانزي فليك."

ويعد كلوزه المهاجم السابق لبايرن ميونخ والمنتخب الألماني، الهداف التاريخي لكأس العالم حيث سجل فيها 16 هدفا كما أنه الهداف التاريخي للمنتخب الألماني، وقد سجل 71 هدفا خلال 137 مباراة دولية.

ولا يزال كلوزه يمضي في إجراءات الحصول على رخصة التدريب.

وقال فليك، الذي كان مدربا مساعدا للمنتخب الألماني خلال الأعوام الأخيرة في المسيرة الدولية لكلوزه والتي شهدت تتويج المنتخب بلقب كأس العالم 2014، إنه :"يتوقع أن ينقل ميروسلاف خبرته إلى الفريق."